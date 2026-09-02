Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen Bitshiabu, Hannover'den hareket eden özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. 21 yaşındaki futbolcuyu burada az sayıda taraftar karşıladı.

Genç savunma oyuncusu, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanı çıkışında basın mensuplarına poz verdi.

Burada soruları yanıtlayan El Chadaille Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla da tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde taraftarlarla bir araya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Fransız stoper, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Bitshiabu'yu TFF'ye bildiren Galatasaray, genç oyuncunun maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro’dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000… pic.twitter.com/2vglA5Onmz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI

21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.

Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.