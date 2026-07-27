Galatasaray Emese Hof'u transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hollandalı pivot Emese Hof'u kadrosuna kattı.
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:32 Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Hollandalı oyuncu Emese Hof'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen 30 yaşındaki milli pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hof, USK Prag ile 4 kez lig, birer defa da FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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