Galatasaray-Göztepe maçının VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı. Yapılan paylaşımda Galatasaray-Göztepe maçında verilen penaltının VAR konuşmaları da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Paylaşılan videoda Galatasaray-Göztepe maçında verilen penaltı kararının konuşmaları da yer aldı
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
VAR: "Sana iki farklı açı hazırladım. Osimhen'in topu kontrol ettiğini ve savunmacının vurduğunu gösteren."
VAR: "Bu vuruş anı. Osimhen topa vuruyor."
VAR: "Savunmacı topa vurmuyor. Topa dokunmuyor sadece Osimhen topa dokunuyor."
Mehmet Türkmen: "Tamam. Hücum oyuncusu topla oynuyor. Savunmacı oyuncunun müdahalesi faul."
Mehmet Türkmen: "Penaltı."
VAR: "Karta gerek yok, evet doğru."
İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları: