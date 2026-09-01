Galatasaray-Göztepe maçının VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Paylaşılan videoda Galatasaray-Göztepe maçında verilen penaltı kararının konuşmaları da yer aldı

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Sana iki farklı açı hazırladım. Osimhen'in topu kontrol ettiğini ve savunmacının vurduğunu gösteren."

VAR: "Bu vuruş anı. Osimhen topa vuruyor."

VAR: "Savunmacı topa vurmuyor. Topa dokunmuyor sadece Osimhen topa dokunuyor."

REKLAM

Mehmet Türkmen: "Tamam. Hücum oyuncusu topla oynuyor. Savunmacı oyuncunun müdahalesi faul."

Mehmet Türkmen: "Penaltı."

VAR: "Karta gerek yok, evet doğru."

İşte Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları: