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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

        Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:20 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Konya'ya hareket etti. Kamp kadrosunda kırmızı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı yer almadı.

        Teknik Direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        "Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina."

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        #galatasaray
        #konyaspor
        #süper lig
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