Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildirilen 24 kişilik kadrosunu açıkladı. Kadroda Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 19:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Kadroda Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer almadı.

        Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:

        "Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
        #uefa listesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        DEAŞ operasyonunda polise saldırı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        Alsu'nun 2 kaptanı tutuklandı
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na destek
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!