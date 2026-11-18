Galatasaray'ın Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 16:25 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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