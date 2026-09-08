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        Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Sporting'e konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, ve Günay Güvenç sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'da deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu da belli oldu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç kafilede yer almadı. Öte yandan Günay Güvenç ise listeye alınmadı.

        Galatasaray'ın, Sporting maçı kamp kadrosu şöyle:

        "Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov."

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        #galatasaray
        #Sporting
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
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