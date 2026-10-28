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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı!

        Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        G.Saray'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.

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        #galatasaray
        #konyaspor
        #süper lig
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