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        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 40. maçına çıkacak!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 40. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Okan Buruk, Avrupa'da 40. sınavında!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa arenasındaki 40. maçına çıkacak.

        Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne 23 Haziran 2022 tarihinde getirilen Buruk, sarı-kırmızılı takımla daha önce 39 Avrupa kupası maçında boy gösterdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde 19 Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi ve 8 Şampiyonlar Ligi elemesi maçına çıktı. Buruk'un öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15'er galibiyet ve mağlubiyet ile 9 beraberlik yaşadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda 68 kez ağları sarsan Galatasaray, 73 golü de kalesinde gördü.

        AVRUPA'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN İKİNCİ TEKNİK ADAM

        Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla müsabakada görev alan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor.

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak Avrupa'da 93 maça çıkan Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in ardından bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

        İLK SEZONUNDA AVRUPA'DA MÜCADELE EDEMEDİ

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiği 2022-2023 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamadı.

        Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. bitirmesinin ardından takımın başına geçen Okan Buruk, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilmediği için ilk sezonunda bu arenada boy gösteremedi.

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        Okan Buruk ile Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray, böylece 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027'de Avrupa organizasyonlarına katıldı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 GALİBİYET GÖRDÜ

        Okan Buruk, Galatasaray ile çıktığı 19 Şampiyonlar Ligi maçında 6 galibiyet gördü.

        Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundan itibaren mücadele eden Buruk'un Galatasaray'ı, son 3 yılda çıktığı 19 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

        Söz konusu maçlarda 28 kez ağları havalandıran Buruk'un öğrencileri, 36 golü kalesinde gördü.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE BAŞARILI BİR PEFORMANS GÖSTERDİ

        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 8 maça çıktı.

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        Söz konusu maçların 5'ini kazanan Buruk'un öğrencileri, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu 2 mağlubiyeti de İsviçre ekibi Young Boys'a karşı çıktığı maçlarda gördü.

        Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 gol atarken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

        AVRUPA LİGİ'NDE 12 MAÇA ÇIKTI

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 12 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında görev aldı.

        Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Buruk yönetimindeki Galatasaray, 28 gol yedi.

        BURUK, AVRUPA LİGİ'NDE REKOR KIRDI

        Okan Buruk, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik adam konumunda bulunuyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yenmesiyle Buruk, İstanbul Başakşehir ve sarı-kırmızılıların başında bu organizasyondaki 9. galibiyetini gördü.

        Tecrübeli teknik adam, böylece UEFA Avrupa Ligi'nde Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

        GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALDI

        Galatasaray, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak önemli bir başarı elde etti.

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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda geçen sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan Buruk'un Galatasaray'ı, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Buruk'un öğrencileri, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

        Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İngiliz temsilcisini iç sahada 1-0 yense de deplasmanda rakibine 4-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

        ÖNEMLİ GALİBİYETLER YAŞATTI

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında olduğu sürede Avrupa arenasında birçok önemli zafer gördü.

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        Buruk'un öğrencileri, son 3 yılda İngiliz devleri Manchester United, Tottenham ve Liverpool, Hollanda temsilcisi Ajax ile İtalya ekibi Juventus gibi büyük Avrupa takımlarına karşı kazanmayı başardı.

        PERFORMANSI

        Galatasaray'ın Avrupa organizasyonlarında Okan Buruk yönetiminde sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Şampiyonlar Ligi 19 6 3 10 28 36
        Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 5 1 2 14 9
        UEFA Avrupa Ligi 12 4 5 3 26 28
        Toplam 39 15 9 15 68 73
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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #futbol
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