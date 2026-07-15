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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray U19, Alparslan Erdem'e emanet!

        Galatasaray U19, Alparslan Erdem'e emanet!

        Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alparslan Erdem oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Galatasaray U19, Alparslan Erdem'e emanet!

        Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alparslan Erdem getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2008-2010 yıllarında 1,5 sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 37 yaşındaki çalıştırıcı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Alparslan Erdem, teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük ile Kuzey Makedonya temsilcileri Shkupi ve Rabotnicki'de görev yaptı.

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