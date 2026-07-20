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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 23:10 Güncelleme:
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        Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayıp, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

        Antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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