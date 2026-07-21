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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezona hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, çalışmalarına çift idmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!

        2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına çift idmanla devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

        Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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