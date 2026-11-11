Galatasaray Zena ve Göztepe Spor Kulübü, Kadınlar Conference Cup’ta 2. Eleme Turunda!
Galatasaray Zena ve Göztepe Spor Kulübü, 2026–2027 European Aquatics Kadınlar Conference Cup'ta 2. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.
İstanbul, 9 Kasım 2026 – Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray Zena ve Göztepe Spor Kulübü, 2026–2027 European Aquatics Kadınlar Conference Cup’ta 2. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.
NAMAĞLUP GRUP LİDERİ
5–8 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu’nda, Galatasaray Zena’nın ev sahipliğinde düzenlenen Conference Cup 1. Eleme Turu C Grubu müsabakalarında temsilcimiz dört maçın tamamını kazanarak 12 puanla grup lideri oldu.
Galatasaray Zena’nın maç sonuçları:
Galatasaray Zena 23–5 SSV Esslingen (Almanya)
Galatasaray Zena 20–13 Nevşehir Belediyesi (Türkiye)
Galatasaray Zena 27–8 San Giljan ASC (Malta)
Galatasaray Zena 16–5 Nautilus Civitavecchia (İtalya)
Galatasaray Zena, namağlup performansıyla Conference Cup 2. eleme turuna yükseldi.
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ, EURO CUP'TAN CONFERENCE CUP 2. ELEME TURUNA
Geçtiğimiz sezon European Aquatics Challenger Cup şampiyonu olan Göztepe Spor Kulübü, 30 Ekim–1 Kasım 2026 tarihlerinde Malta’da düzenlenen Euro Cup Eleme Turu A Grubu müsabakalarını iki galibiyet ve bir mağlubiyetle, 6 puan toplayarak ikinci sırada tamamladı.
Göztepe Spor Kulübü’nün maç sonuçları:
Göztepe 16–7 Sirens ASC (Malta)
Göztepe 8–19 KINEF Surgutneftegaz (Rusya)
Göztepe 26–5 Union Saint-Bruno (Fransa)
Euro Cup eleme grubunu ikinci sırada tamamlayan Göztepe, organizasyonun statüsü gereği Conference Cup 2. eleme turuna katılma hakkı kazandı.
İKİ TEMSİLCİMİZİN HEDEFİ FINAL EIGHT
Galatasaray Zena ve Göztepe Spor Kulübü, Conference Cup 2. eleme turunda Türkiye’yi temsil edecek. Her iki takımımız da bu aşamayı başarıyla geçerek sekiz takımın mücadele edeceği Final Eight’e yükselmeyi hedefliyor.