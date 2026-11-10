Gaziantep FK'da teknik direktör istikrarsızlığı yaşanıyor!

Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 2019 yılından bu yana görev yapan 9 teknik direktörüyle de sözleşme süreleri dolmadan yollarını ayırdı.Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 2019 yılından bu yana görev yapan 9 teknik direktörüyle de sözleşme süreleri dolmadan yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana Marius Sumudica (2 dönem), Ricardo Sa Pinto, Erol Bulut, Erdal Güneş, Selçuk İnan, İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz (2 dönem), Mirel Radoi ve Orhan Ak yönetiminde mücadele etti.

Gaziantep temsilcisinde, kesintisiz en uzun süre görev yapan isim 610 günle Erol Bulut, en kısa süre takımın başında kalan teknik adam 62 günle İsmet Taşdemir oldu.

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SÜPER LİG'DEKİ İLK TEKNİK ADAMI SUMUDICA

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde, 13 Haziran 2019'da Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sumudica yönetiminde ilk sezonunda çıktığı 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, 46 puanla ligi 8. sırada tamamladı. 2020-2021 sezonunun 18. haftasına kadar takımın başında kalan Rumen çalıştırıcı, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puan topladı. Gaziantep FK yönetimi, 577 gün görev yapan Sumudica ile 10 Ocak 2021'de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İlk döneminde 51 lig maçında 19 galibiyet, 20 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Sumudica, 77 puan toplayarak maç başına 1,5 puan ortalaması elde etti.

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SAN PINTO DÖNEMİ 116 GÜN SÜRDÜ

Güneydoğu temsilcisi, Sumudica'nın ardından 20 Ocak 2021'de Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sa Pinto yönetiminde 21 lig maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Gaziantep ekibi, sezonu 58 puanla 9. sırada tamamlamasına rağmen maç başına 1,14 puan ortalaması yakalayan Portekizli çalıştırıcıyla 116 gün sonra yollarını ayırdı.

EN UZUN SÜRE EROL BULUT GÖREV YAPTI

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonu öncesinde 20 Mayıs 2021'de Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bulut yönetiminde ilk sezonunda 38 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla ligi 15. sırada tamamladı. 2022-2023 sezonunda ise 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, Bulut ile 27 Ocak 2023'te karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı takımın başında toplam 610 gün görev yapan Bulut, 57 lig maçında 16 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 65 puan topladı. Maç başına 1,14 puan ortalaması elde eden Bulut, kulübün Süper Lig tarihinde en uzun süre görev yapan teknik direktörü oldu.

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ERDAL GÜNEŞ PUANLA TANIŞAMADI

Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak geçen yardımcı antrenör Erdal Güneş, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile 24 Mayıs 2023'te 2 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı. 2023-2024 sezonuna Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. İlk teknik direktörlük deneyiminde puanla tanışamayan Güneş ile 4 Eylül 2023'te, 103 gün sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

SUMUDICA 2. KEZ GÖREVE GELDİ

Gaziantep FK yönetimi, 7 Eylül 2023'te Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşarak Rumen çalıştırıcıyı ikinci kez takımın başına getirdi. Sumudica yönetiminde 24 lig maçına çıkan Gaziantep temsilcisi, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından 6 Mart 2024'te, 181 gün sonra Sumudica ile yollar ayrıldı. İkinci döneminde maç başına 1,16 puan ortalaması yakalayan Rumen teknik adam, iki döneminin toplamında 758 gün görev yaptı. Gaziantep FK'nin başında toplam 75 lig maçına çıkan Sumudica, 26 galibiyet, 27 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 1,4 puan ortalaması elde etti.

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SELÇUK İNAN LİGDE TUTTU

Gaziantep FK, 8 Mart 2024'te teknik direktörlük görevine 1,5 yıllığına Selçuk İnan'ı getirdi.

Göreve geldiğinde düşme hattında bulunan takımıyla söz konusu sezonda 10 karşılaşmaya çıkan İnan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak topladığı 16 puanla Gaziantep temsilcisinin ligde kalmasını sağladı. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Gaziantep FK, İnan yönetiminde 33 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından İnan ile 10 Mayıs 2025'te, sezonun bitimine 3 maç kala yollar ayrıldı. Gaziantep FK'nin başında 428 gün görev yapan İnan, toplam 43 lig maçında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşayarak 1,34 puan ortalaması yakaladı.

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EN KISA GÖREV SÜRESİ İSMET TAŞDEMİR'İN

Gaziantep FK, 2025-2026 sezonu öncesinde 17 Haziran 2025'te İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Güneydoğu temsilcisi, Taşdemir yönetiminde ilk 2 haftada Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından yönetim, 18 Ağustos 2025'te Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı ekibin başında 62 gün kalan Taşdemir, kulübün Süper Lig tarihinde en kısa süre görev yapan teknik direktörü oldu.

BURAK YILMAZ 2 DÖNEM GÖREV YAPTI

Gaziantep FK, İsmet Taşdemir'in ayrılığının ardından 19 Ağustos 2025'te teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi. Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Yılmaz, 118 gün sonra 15 Aralık 2025'te kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ancak bu ayrılık 4 gün sürdü ve Gaziantep FK yönetimi, 19 Aralık 2025'te Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardı. İkinci döneminde ilk sürecindeki başarılı performansını sürdüremeyen Yılmaz, 14 Nisan 2026'da takımdan ayrıldı. Gaziantep FK'nin başında iki dönem toplam 234 gün görev yapan Yılmaz, 27 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayarak maç başına 1,25 puan ortalaması elde etti.

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MIREL RADOU 132 GÜN KALDI

Gaziantep FK yönetimi, Burak Yılmaz'ın ardından 22 Nisan 2026'da Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonunun son 4 maçında mağlubiyet yaşayan Rumen çalıştırıcı, 2026-2027 sezonunun ilk 3 haftasında ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gaziantep temsilcisi, 31 Ağustos 2026'da Radoi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlı takımın başında 132 gün kalan Radoi, 7 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4 puan topladı. Rumen çalıştırıcı, maç başına 0,57 puan ortalamasıyla görevini tamamladı.

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ORHAN AK DÖNEMİ 64 GÜN SÜRDÜ

Gaziantep FK, Radoi'nin ayrılmasının ardından 4 Eylül 2026'da Orhan Ak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ak yönetimindeki ilk karşılaşmada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, sonraki hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Daha sonra oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep temsilcisi, ligde küme düşme hattına geriledi.

Son olarak sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekipte, 7 Kasım 2026'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK'nin başında 64 gün görev yapan Ak, 8 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Toplam 4 puan toplayan teknik adam, maç başına 0,50 puan ortalaması elde etti.