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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı!

        Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı!

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Volkan Demirel Gaziantep FK'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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        #süper lig
        #Gaziantep FK
        #Volkan Demirel
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