Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:42 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasına göre, başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende Demirel, kendisini kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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