Gaziantep FK Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı!

Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs yandı, futbolcular son anda kurtuldu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.