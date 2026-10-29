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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gençlerbirliği: 5 - Karaköprü Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası)

        Gençlerbirliği: 5 - Karaköprü Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası)

        Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği kupada 5 golle turladı!

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Gençlerbirliği, sahasında Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor'u 5-0 yenerek tur atladı.

        1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Defansın yaptığı pas hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Mendes, dar açıdan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

        13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Yiğit Hamza Aydar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadaki Muhammed Emin Yavaş'a çarptı ve ağlara gitti: 2-0

        29. dakikada Gouveia'nın soldan kullandığı korner atışında Niasse, altıpas üzerinde iyi yükseldi ve topu kafayla filelere gönderdi: 3-0

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        Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        84. dakikada Luis'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furkan Ayaz Özcan, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0

        90+2. dakikada Martor'un yerden pasında ceza sahasında Orakpo'nun şutunda top, kalecinin sağından ağlara gitti: 5-0

        Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Gençlerbirliği, kupada 4. tura yükseldi.

        Öte yandan Gençlerbirliği'nde Mendes, gol sevincinde çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan takım kaptanı Dimitrios Goutas'ın formasını gösterdi.

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        #gençlerbirliği
        #türkiye kupası
        #futbol
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