Gün Başlıyor - 26 Ekim 2026 (Sel Ve Taşkın Riski Nerede Yüksek?)

5 ile sarı kod ve turuncu kodlu yağış uyarısı; Sel ve taşkın riski nerede yüksek? Fon soruşturmasında 2 tutuklama daha! İsrail yarın sandık başına gidiyor! İsrail'in yeni başbakanı kim olacak? Bu akşam derbide avantaj hangi tarafta? Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.