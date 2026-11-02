Gençlerbirliği 5-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Başkent ekibi mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1. dakikada sağ kanattan Franco Tongya’nın içeriye çevirdiği topa bekletmeden vuran Oğulcan Ülgün, fileleri havalandırdı. 1-0
34. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde yaşanan karambolün ardından Gaius Makouta ceza sahası dışına seken topa bekletmeden vurdu. Makouta’nın şutu üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Ivan Cedric kafa vuruşunu yaparken kaleci İrfan Can Eğribayat topu kurtarmayı başardı.
39. dakikada orta sahanın ilk metrelerinde meşin yuvarlakla buluşan Tiago Gouveia, topu ceza sahasına kadar sürdü. Gouveia’nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Victor topu kurtardı.
59. dakikada Gençlerbirliği skoru 2-0 yaptı. Traore'nin çağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta altı pas çizgisi yanında topla buluşan Tongya, uzak köşeye yerden güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
65. dakikada kırmızı-siyahlılar skoru 3-0'a getirdi. Gouveia, sol çaprazdan ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
69. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e çıkardı. Tongya'nın sol kanattan ortasında altı pas çizgisinde defanstan sıyrılan Mendes, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-0.
79. dakikada Gençlerbirliği, skor tabelasını 5-0 yaptı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-0.
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse (Dk. 73 Salih Uçan), Gouveia (Dk. 81 Martor), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 86 Furkan Ayaz Özcan), Traore (Dk. 73 Luis), Mendes (Dk. 81 Orakpo)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Bedirhan Özyurt, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 74 Enes Keskin), Maestro, Makouta (Dk. 55 Meschack), Duarte, İbrahim Kaya (Dk. 55 Hagi), Cedric (Dk. 74 Ben Ali)
Goller: Dk. 1 Oğulcan Ülgün, Dk. 59 Tongya, Dk. 67 ve Dk. 79 Gouveia, Dk. 69 Mendes (Gençlerbirliği),
Sarı kartlar: Dk. 40 Mendes (Gençlerbirliği), Dk. 47 Bedirhan Özyurt, Dk. 89 Ben Ali (Corendon Alanyaspor)