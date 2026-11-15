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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu ertelendi

        Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu ertelendi

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı ve 22 Kasım Pazar gününe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

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