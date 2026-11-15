Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu ertelendi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı ve 22 Kasım Pazar gününe ertelendi.
Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:16 Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
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