Gençlerbirliği Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı
Gençlerbirliği, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yaptı. Başkent ekibi, Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı.
Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:51 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.
OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.
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