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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı

        Gençlerbirliği Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı

        Gençlerbirliği, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala kadrosuna önemli bir golcü takviyesi yaptı. Başkent ekibi, Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        G.Birliği'ne Nijeryalı golcü!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.

        Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.

        OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.

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        #gençlerbirliği
        #Victor Orakpo
        #transfer
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