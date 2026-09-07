Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yi konuk etti. İsonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-2 kazandı.

Gaziantep FK'da goller 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena ile 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski'den gelirken Göztepe'nin golleri 52 ve 90+3. dakikalarda Juan'dan geldi.

Ayrıca Göztepe'de Novatus Miroshi, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi ve Ogün Bayrak, 72. dakikada yaptığı faul gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ligde galibiyeti bulunmayan ve üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe, 1 puanda kaldı. Teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'ı göreve getiren Gaziantep FK ise yeni hocasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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Göztepe ligde 1 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 7'ye yükseltti.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe deplasmanda Alanyaspor karşılaşacak. Gaziantep FK ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.