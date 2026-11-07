Göztepe: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Davie Selke ile Edin Visca'nın golleriyle 1-0'dan geri dönerek ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkaran Başakşehir, puanını 17'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Isonem Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Konuk ekibe 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 22'de Davie Selke ile 83. dakikada Edin Visca attı. Ev sahibinin tek golünü ise 18'de Juan kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan Başakşehir, haftayı 17 puanla tamamladı. Dört maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında İzmir temsilcisi, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Çorum FK'yı ağırlayacak.
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