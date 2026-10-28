Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Hapoel Tel Aviv: 118 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

        Hapoel Tel Aviv: 118 - Anadolu Efes: 88 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anadolu Efes, Tel Aviv'e mağlup!

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.

        Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.

        İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.

        Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 26 Ekim 2026

        Dilek Gül ile HT360 ekranlarında memleket ve dünya gündeminin en önemli başlıklarını mercek altına alıyoruz. ABD seçimleri ekseninde İsrail'deki siyasi atmosfer ve Netanyahu'nun durumu masaya yatırılıyor. Uluslararası siyasetteki sıcak gelişmeler ve bölge ülkelerinin dengeleri Habertürk ekranlarında...
        #EuroLeague
        #Anadolu Efes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti