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        Haberler Spor Basketbol Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası geri sayım törenine katıldı

        Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası geri sayım törenine katıldı

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen TISSOT Geri Sayım Saati Açılış Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Türkoğlu, 2027 Dünya Kupası geri sayım törenine katıldı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen TISSOT Geri Sayım Saati Açılış Töreni'ne katıldı.

        Barahat Msheireb'de gerçekleştirilen törende FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA, TBF ve Katar Basketbol Federasyonu’nun temsilcileri bir araya geldi. Dünya Kupası'na 300 gün kaldığını simgeleyen TISSOT Geri Sayım Saati'nin açılışının gerçekleştirildiği etkinlikte Türkoğlu, FIBA Legends programının bir parçası olarak yer aldı. Basketbolun nesilden nesile aktarılmasını simgeleyen özel bölümde Türkoğlu, basketbol topunu genç bir Katarlı basketbolcuya sembolik olarak teslim etti.

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        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamını kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi Katar'ın ardından turnuvaya katılma hakkını elde eden ilk takım olma başarısını gösterdi. Dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da gerçekleştirilecek.

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        #TBF
        #Dünya Kupası
        #HİDAYET TÜRKOĞLU
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