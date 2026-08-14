HT Spor güncel frekans bilgileri!

Televizyon yayınlarında yeni nesil uydu sistemine geçiş kapsamında HT Spor yayınları da 16 Ağustos itibarıyla yeni nesil uydulara taşınacak.

TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcısı kullanan izleyicilerin yayınları izlemeye devam edebilmek için anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak. Kanal listesi, sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.

Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ise HT Spor yayınlarını kesintisiz takip edebilmek için manuel kanal taraması yapması gerekecek.

HT Spor HD yayın bilgileri

Uydu: Türksat 4A 42° Doğu

Türksat 4A 42° Doğu Frekans: 12303 MHz

12303 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Vertical (Dikey) Symbol Rate: 27500 Msym/s

27500 Msym/s FEC Rate: 3/4

Digitürk: 75. Kanal

D-Smart: 79. Kanal

REKLAM

Tivibu: 87. Kanal

Kablo TV: 227. Kanal

TV+ : 73. Kanal