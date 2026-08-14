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        HT Spor güncel frekans bilgileri!

        16 Ağustos'ta televizyon yayınlarının yeni nesil uydulara taşınmasıyla birlikte kanalların frekanslarında da değişime gidilecek. HT Spor'u izlemeye devam etmek için anten ayarlarını değiştirmeye gerek kalmayacak. İşte HT Spor'un güncel frekans bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        HT Spor güncel frekans bilgileri!

        Televizyon yayınlarında yeni nesil uydu sistemine geçiş kapsamında HT Spor yayınları da 16 Ağustos itibarıyla yeni nesil uydulara taşınacak.

        TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcısı kullanan izleyicilerin yayınları izlemeye devam edebilmek için anten ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmayacak. Kanal listesi, sistem tarafından otomatik olarak güncellenecek.

        Eski nesil uydu alıcısı kullanan izleyicilerin ise HT Spor yayınlarını kesintisiz takip edebilmek için manuel kanal taraması yapması gerekecek.

        HT Spor HD yayın bilgileri

        • Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
        • Frekans: 12303 MHz
        • Polarizasyon: Vertical (Dikey)
        • Symbol Rate: 27500 Msym/s
        • FEC Rate: 3/4

        Digitürk: 75. Kanal

        D-Smart: 79. Kanal

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        Tivibu: 87. Kanal

        Kablo TV: 227. Kanal

        TV+ : 73. Kanal

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