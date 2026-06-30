Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İkonik taraftar İngiltere maçında yok!

        İkonik taraftar İngiltere maçında yok!

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İkonik taraftar İngiltere maçında yok!

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamayacak.

        Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

        Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 29 Haziran 2026 (ABD-İran Yeniden Masaya Dönecek Mi?)

        Emekli maaşları ne kadar olacak? ABD ve İran barışa yakın mı uzak mı? İran Doha'da masaya oturacak mı? ABD-İran yeniden masaya dönecek mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Yusuf Bahadır Keskin ve Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"