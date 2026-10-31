Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek

        İlhan Palut: Toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından, konumlarının belli olduğunu ve iyi durumda olmadıklarını belirterek, "Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Toparlanıp yolumuza devam etmeliyiz"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu.

        "TOPARLANIP YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKECEK"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Dengeli bir maç başlangıcı, maça asla kötü başlamadık. Aslında bunu ilk yarı süresince de söyleyebilirim ama iki tane duran top golü yedik. Geçen hafta nasıl attıysak bu hafta da biz iki tane duran top golü yedik. Ve ona rağmen ilk yarının en az 2-1 bitmesi gerekiyordu ki hem Galatasaray biraz 2-1'in rahatsızlık duygusunu tatsın hem de biz bir coşku kazanalım. İkinci yarı işte bu duygularla çıktık. Değişiklikler yaptık fakat daha ne olduğunu anlamadan 4-0 oldu maç. İlk yarı daha iyisini yapabilirdik. En azından gol bulabilirdik, oyunda kalabilirdik. İkinci yarı şansımızı kullanmaya çalışırken skor bir anda önlenemez, geri çevrilemez pozisyona geldi. Nedir farkı bu kadar bugün oluşturan? Sahada gözle görülebilecek bir hız farkı vardı. İnanılmaz tempolu oyuncular hem koşularla hem de uzun metrajlı driplinglerle bizi çok zorladı. Hız konusunda karşılık vermekte inanılmaz zorlandık. Kime yenilirseniz yenilin kötüdür. Üzülüyoruz ama hemen bu maçı unutmamız lazım. Çünkü ders alınacak çok nokta bile olmayan bir karşılaşmaydı. Erken koptu, erken çekildik oyundan. Konumumuz belli, iyi durumda değiliz. Hemen çok çabuk bir şekilde toparlanıp yolumuza devam etmemiz gerekecek. Galatasaray’ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu

        HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı. (DHA)

        #İlhan Palut
        #konyaspor
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Milli arada transfer zirvesi!
        Milli arada transfer zirvesi!
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş