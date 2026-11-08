Inter: 2 - Como: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, sahasında Como'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Francesco Dio Esposito ve Marcus Thuram'ın golleriyle galibiyete ulaşarak puanını 28'e çıkaran Inter, 29 puanla lider Lazio'ya karşı takibini sürdürdü. Como ise 23 puanda kaldı.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 22:15 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, sahasında Como'yla kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelenin galibi 2-0'lık skorla Inter oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Francesco Dio Esposito ile 19. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter, 29 puanla zirvede yer alan Lazio'yu 28 puanla takip etti. Como ise haftayı 23 puanla 5. sırada tamamladı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Atalanta'ya konuk olacak. Como, Cagliari'yi ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ