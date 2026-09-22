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        Haberler Spor Basketbol Isaia Cordinier: Takımı en iyi olduğu yere çekmeye çalışıyoruz

        Isaia Cordinier: Takımı en iyi olduğu yere çekmeye çalışıyoruz

        Anadolu Efes forması giyen Isaia Cordinier, "Takımı eskiden olduğu yere, yine en tepeye koymak için hep beraber uğraşıyoruz. Takımı en iyi olduğu yere çekmeye çalışıyoruz. Benim hedefim de bu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Takımı en iyi olduğu yere çekmeye çalışıyoruz"

        Anadolu Efes’in 30 yaşındaki basketbolcusu Isaia Cordinier, yeni sezon hazırlıklarının son döneminde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        "TAKIMI EN İYİ YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Takımı en iyi yere getirmek istediklerini belirten Isaia Cordinier, “Yeni sezon için hazırlıkları çok daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Takımı eskiden olduğu yere, yine en tepeye koymak için hep beraber uğraşıyoruz. Takımı en iyi olduğu yere çekmeye çalışıyoruz. Benim hedefim de bu” sözlerini kullandı.

        "DİYALOGUMUZ ÇOK İYİ"

        Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ile iyi bir diyalogları olduğunu söyleyen Cordinier, “Geçen sezon kısa bir süre çalıştık. Bu sezon için ‘Takımı daha iyi nasıl yapabiliriz?’ diye konuşmalarımız oldu. Diyalogumuz çok iyi aslında” ifadelerini dile getirdi.

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        "TÜRKİYE LİGİ İYİ BİR LİG OLMAYA DEVAM EDİYOR"

        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin kalitesinden bahseden 30 yaşındaki basketbolcu, “Türkiye Ligi her seferinde iyi bir lig olmaya devam ediyor. Çok fiziksel bir lig ve hiçbir maç kolay değil. Biz de hem Türkiye’de hem Avrupa’da elimizden geleni yapacağız” dedi.

        Cordinier, 'İstanbul'da nerelere gitmeyi seviyorsun?' şeklindeki soruya, “Galataport’a gitmeyi seviyorum. Güney Fransa’dan geldiğim için mimari olarak ve ortam olarak da benziyor” diye cevap verdi.

        "ANADOLU EFES’İ OLMASI GEREKEN YERE, EN YUKARIYA KOYMAK İÇİN ÇABALAYALIM"

        Taraftarlarla birlikte Anadolu Efes’i tekrar zirveye taşımak istediklerini dile getiren Cordinier, “Hep beraber tekrardan Anadolu Efes’i olması gereken yere, en yukarıya koymak için çabalayalım” diyerek sözlerini tamamladı.

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        #Isaia Cordinier
        #Anadolu Efes
        #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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