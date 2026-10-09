Ismail Jakobs: Stat alev alev olacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, galibiyetin ardından konuştu.

"BARCELONA MAÇINDA STAT ALEV ALEV OLACAK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacaklara mücadeleye ilişkin, "Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız." dedi.