Ismail Jakobs: Stat alev alev olacak
Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, Süper Lig'in 7. haftasında 3-1 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecekleri Barcelona maçıyla ilgili, "Barcelona maçı inanılmaz olacak. Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs, galibiyetin ardından konuştu.
"BARCELONA MAÇINDA STAT ALEV ALEV OLACAK"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona'yı ağırlayacaklara mücadeleye ilişkin, "Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız." dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ