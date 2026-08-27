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        Haberler Spor Diğer İstanbul Fitness Week organizasyonunun açılış töreni yapıldı

        İstanbul Fitness Week organizasyonunun açılış töreni yapıldı

        İstanbul Fitness Week; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        İstanbul Fitness Week açılış töreni yapıldı

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceği İstanbul Fitness Week organizasyonunun açılış töreni yapıldı.

        Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, Çekmeköy Kaymakamı Ömer Bilgin ile İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık katıldı.

        Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, sporun gençler için önemine değinerek, şunları kaydetti:

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        "Burada seçmeler olacak. Buradaki seçmeleri geçen kardeşlerimiz İspanya'da Türkiye'yi temsil edecekler. Vücut geliştirme daha sonradan hayatımıza girmiş bir spor branşı. Bu spor artık toplumun her alanında yaygınlaştı. Türkiye'deki obezite oranlarına baktığımız zaman alarm verici noktalarda olduğumuzu görüyoruz. Bunun önüne geçme yollarından bir tanesi de bu spor alanları. İstanbul dünyada kültürün ve sporun merkezidir. Ben sporcularımıza başarılar diliyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Emekleri için başkana teşekkür ediyorum. Türkiye'de yapılan araştırmada toplumumuzun yüzde 86'sının hareketsiz olduğuna dair veriler var. Toplumu daha aktif hale getirmemiz lazım. Federasyon başkanı Koray Girgin'e ve bu salonlara büyük iş düşüyor."

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        Başkan Koray Girgin ise fitness camiasını İstanbul'da topladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "27-30 Ağustos tarihleri arasında burada milli takım seçmelerini gerçekleştireceğiz. Buradan seçilecek milli takımımız kısmet olursa kasım ayında İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. En son yine İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. Kısmet olursa bu dönemde yine takım halinde ilk üçe girip dönmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İstanbul Fitness Week etkinliği kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri gerçekleştirilecek. Bu müsabakalarda gençler, büyükler ve master kategorilerinin yanı sıra kadın ve erkek sporcular farklı yaş, boy ve kilo gruplarında mücadele edecek. Tekerlekli sandalye vücut geliştirme kategorisi de organizasyonda yer alacak. Ayrıca etkinlikte IFBB Dünya Fitness Spor Oyunları düzenlenecek.

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        Öte yandan organizasyon, beslenme ve spor teknolojileri sektörünü aynı çatı altında buluşturacak.

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        #istanbul
        #İstanbul Fitness Week
        #fitness
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