İstanbulspor: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Iğdır FK'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arda Çolak ve 90+8. dakikada Serdar Gürler kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 90+6. dakikada Ömer Faruk Duymaz'dan geldi.

Ayrıca İstanbulspor 90+4. dakikada Berk Ali Nizam ile penaltı kaçırdı.

Ligde henüz galibiyeti olmayan İstanbulspor, 2 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı. Üst üste 3, toplamda 4. galibiyetini alan Iğdır FK ise 12 puana yükseldi ve 3. sıraya yerleşti.

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Ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Iğdır FK ise evinde Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.