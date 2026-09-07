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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK İstanbulspor İstanbulspor: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        İstanbulspor: 1 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        Iğdır FK 3 puanı son dakikada aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, Iğdır FK'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 2-1 kazandı.

        Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arda Çolak ve 90+8. dakikada Serdar Gürler kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 90+6. dakikada Ömer Faruk Duymaz'dan geldi.

        Ayrıca İstanbulspor 90+4. dakikada Berk Ali Nizam ile penaltı kaçırdı.

        Ligde henüz galibiyeti olmayan İstanbulspor, 2 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı. Üst üste 3, toplamda 4. galibiyetini alan Iğdır FK ise 12 puana yükseldi ve 3. sıraya yerleşti.

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        Ligin 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Iğdır FK ise evinde Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.

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        #Iğdır FK
        #İstanbulspor
        #1. Lig
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