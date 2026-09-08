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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak'la yollar ayrıldı

        İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak'la yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Barış Kanbak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. Lig'de ayrılık açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'e 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle başlayan İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak'la yollar ayrıldı.

        Sarı-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Barış Kanbak’ın ayrılık yönündeki talebi üzerine, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza kattığı değer, özverisi ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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        #İstanbulspor
        #Barış Kanbak
        #1. Lig
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