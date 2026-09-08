Trendyol 1. Lig'e 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle başlayan İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak'la yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Barış Kanbak’ın ayrılık yönündeki talebi üzerine, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza kattığı değer, özverisi ve emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

REKLAM