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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Esenler Erokspor İstanbulspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İstanbulspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarıda Guelor Kanga'nın attığı golle bu sezon ilk galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, puanını 8'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 5 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        Esenler Erokspor siftah yaptı!

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada Guelor Kanga attı.

        Bu sonuçla beraber sezonun ilk galibiyetini alan Esenler Erokspor, haftayı 8 puanla kapattı. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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        #1. Lig
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