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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri!

        İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri!

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        İşte kupada 3. eleme turu eşleşmeleri!

        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Hasan Surözü ve Fazlı Çilingir, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

        Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile çok önemli bir maç oynayacağını belirterek "Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli Takım oyuncularımıza başarılar diliyorum. Görme Engelli Kadın Milli Takımı da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunu da yürekten kutluyorum." diye konuştu.

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        Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Trendyol Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız bu turda mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkati çekerek "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Ziraat Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum." dedi.

        Kura çekimine göre 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde:

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        Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor

        Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

        GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları

        Etimesgutspor-Gaziantep FK

        SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor

        Ağrı 1970-İstanbulspor

        Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediye Futbol

        Fethiyespor-Eyüpspor

        Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32

        Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

        Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

        Adana 01 FK-Kütahyaspor

        Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor

        Pazarspor-Aliağa Futbol

        Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor

        Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

        Serikspor-Hakkari Zapspor

        Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor

        Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey Futbol

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        Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

        Karabük İdmanyurdu-Ekinciler İskenderunspor

        Ankaraspor-Kırklarelispor

        Menemen FK-Karacabey Belediyespor

        Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor

        Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor

        İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

        Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

        Kasımpaşa-Çorluspor 1947

        Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor

        Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü

        Bitlis 1916-Metro Holding Kayserispor

        Kars 36-Antalyaspor

        Boluspor-Karşıyaka

        52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK

        Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor

        Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor

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