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        İtalya'da 2'nci Roberto Mancini dönemi!

        İtalya Milli Takımı'nda Gennaro Gattuso'nun yerine teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. Tecrübeli teknik adam 2018-2023 yılları arasında da İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        İtalya'da 2'nci Mancini dönemi!

        İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini getirildi.

        İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.

        Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.

        Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.

        İLK DÖNEMİNDE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

        Roberto Mancini, ilk döneminde İtalya Milli Takımı'nı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) şampiyonluğa taşımış, 2023 yılında ise görevinden ayrılmıştı.

        Kariyerinde Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray ve Zenit gibi önemli kulüplerde görev yapan 61 yaşındaki teknik adam, son olarak ise Katar Ligi takımlarından Al-Sadd'ı çalıştırdı.

        Mancini, İtalya'nın yanı sıra Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenmişti.

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