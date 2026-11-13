UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İtalya ile Fransa kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla İtalya oldu.

Ev sahibine 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 26 ile 75. (p) dakikalarda Francesco Pio Esposito ve 63'te Davide Frattesi attı. Horozlar'ın tek golünü ise 10. dakikada Michael Olise kaydetti.

İtalya'da forma giyen Sebastian Esposito, 60. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla beraber puanını 10'a yükselten ve 10 puanlı Fransa'ya ikili averajda üstünlük sağlayan İtalya, grubun yeni lideri oldu.

Grubun 6. ve son maçında İtalya, Belçika'ya konuk olacak. Fransa ise Türkiye'yi ağırlayacak.

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UEFA Uluslar Ligi'nde bu gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

A Ligi

1. Grup:

Türkiye-Belçika: 1-2

İtalya-Fransa: 3-1

3. Grup:

Çekya-İspanya: 0-2

İngiltere-Hırvatistan: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-Finlandiya: 2-0

San Marino-Belarus: 0-2

2. Grup:

Ermenistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Karadağ-Letonya: 2-1