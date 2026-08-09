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        Haberler Spor Futbol Jakob Jantscher: Sturm Graz erken gol bulursa maç tersine dönebilir

        Jakob Jantscher: Sturm Graz erken gol bulursa maç tersine dönebilir

        Avusturya ekibi Sturm Graz'ın eski futbolcusu Jakob Jantscher, Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçına dair yaptığı açıklamada, "Sturm Graz erken gol bulmak için her şeyi deneyecektir, bu durum Fenerbahçe'ye kontratak fırsatı oluşturabilir. Graz'daki atmosferde Sturm Graz erken gol bulursa işler tersine dönebilir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        "Graz erken gol bulursa maç tersine dönebilir"

        Avusturya ekibi Sturm Graz'da uzun yıllar top koşturan, kariyerinin bir dönemini Çaykur Rizespor'da geçiren Avusturyalı eski futbolcu Jakob Jantscher, açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendiren Jantscher, Türkiye günleriyle ilgili de konuştu.

        "STURM GRAZ, ERKEN GOL ATMAK İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEKTİR"

        Sturm Graz - Fenerbahçe maçının Kadıköy'de oynanan ilk maça benzer şekilde geçeceğini düşündüğünü aktaran Jantscher, "Benzer bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe oyunun kontrolünü elinde tutacak ve topla çok oynayacaktır. Ancak Sturm Graz'ın kesinlikle gol bulması gerekiyor, bu yüzden erken bir gol atmak için her şeyi deneyeceklerdir. Bu durum, Fenerbahçe için kontrataklar yapabilecekleri daha fazla boş alan oluşturacaktır" diye konuştu.

        "ERKEN GOL BULURSA MAÇ TERSİNE DÖNEBİLİR"

        Graz'da da Kadıköy gibi tribün atmosferinin iyi olduğuna değinen Avusturyalı, "Graz'daki atmosfer de harika. Küçük bir stadyum ama Liebenau'da birçok harika futbol gecesi yaşandı. Sturm erken bir gol bulur ve taraftarı arkasına alırsa maç kesinlikle tersine dönebilir" ifadelerini kullandı.

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        "TALISCA VE GREENWOOD'A BOŞ ALAN VERİRSENİZ ANINDA CEZALANDIRIRLAR"

        Fenerbahçe'nin futbolcu kalitesine değinen ve Sturm Graz'ın dikkat etmesi gereken durumları aktaran Jakob Jantscher, "Bence oyunun merkez omurgası, özellikle de Kanté, Guendouzi ve stoperler maçın temposunu gerçekten belirlediler. Çok güçlüydüler, Talisca ve Greenwood da bireysel olarak olağanüstüydü. Bu oyunculara çok fazla alan verirseniz sizi anında cezalandırırlar. İşte orada çok dikkatli olmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

        Maçla ilgili skor tahmininde de bulunan Avusturyalı eski futbolcu, "İyi bir maç ve harika bir atmosfer olmasını umuyorum, 2-2 biteceğini düşünüyorum" dedi.

        "RİZE'DE ÇAY İÇMEYİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

        Son olarak Türkiye'de geçirdiği günlerle ilgili konuşan Jakob Jantscher, "Rize'de geçirdiğim zaman gerçekten çok özeldi. Oradaki insanların samimiyetini özlüyorum. Ailem ve ben kendimizi çok rahat hissettik ve Türkiye'de harika zaman geçirdik. Hala Rizespor'u takip ediyorum ve orada çay içmeyi de gerçekten çok özlüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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