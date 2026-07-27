Johnny Juzang Fenerbahçe’de!

Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla Habertürk TV'de yayınlanan Mucize Hayat programında bu hafta; meme kanseri tanı ve tedavi yöntemlerinden, ofis çalışanları için el bileği egzersizlerine ve inme (felç) sonrası başarılı bir rehabilitasyon sürecine kadar sağlığa dair kritik konular ele alınıyor. Medi... Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla Habertürk TV'de yayınlanan Mucize Hayat programında bu hafta; meme kanseri tanı ve tedavi yöntemlerinden, ofis çalışanları için el bileği egzersizlerine ve inme (felç) sonrası başarılı bir rehabilitasyon sürecine kadar sağlığa dair kritik konular ele alınıyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Kezban Nur Pilancı meme kanserinde akıllı ilaç, immünoterapi ve genetik testlerin önemini detaylandırırken; erkeklerde meme kanseri riskine ve tedavi sürecinde beslenmenin rolüne dikkat çekiyor. Programın diğer bölümünde, inme (felç) geçiren Aslan Genç ve oğlu Akın Can Genç, zorlu ama bir o kadar da umut verici fizik tedavi ve robotik rehabilitasyon süreçlerini izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıca Ergoterapist Sena Bülbül ve Fizyoterapist Yağmur Karagöz, masa başı çalışanlar için el bileği sağlığını koruyan hayat kurtarıcı 5 egzersizi uygulamalı olarak gösteriyor. Daha Az Göster