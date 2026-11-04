Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi Julian Schuster: Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız

        Julian Schuster: Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız

        UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, "Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 22:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Trabzonspor'a karşı dikkatli oynayacağız"

        Alman ekibi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        "TRABZONSPOR'A KARŞI ÇOK DİKKATLİ OYNAYACAĞIZ"

        Schuster, Papara Park'taki basın toplantısında maça öz güvenle çıkacaklarını belirterek "Maçlara baktım çok iyi oynadılar, sıfır gol yediler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Trabzonspor çok iyi bir takım ama biz bu takıma karşı kendimize güvenerek çıkıp ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

        İki takımın da koşu mesafesinin yüksek olduğu, bu durumun sahaya nasıl yansıyacağı sorusuna Schuster, "Trabzonspor çok iyi takım. Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız. Gol şanslarını değerlendirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.

        REKLAM

        CHRISTIAN GUNTER

        Bireysel yeteneğe sahip isimlere karşı oynamaya alışkın olduğunu dile getiren Christian Günter ise şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ben Bundesliga'da bu oyunculara karşı oynamaya çok çok alışkınım. Bundesliga'da bireysel oyuncular var onlara karşı da oynuyorum ama Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu. Bunu söylemek gerekiyor, hazırlıklarda da çok çalışıyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Çok sesli bir statları var. Taraftarları çok sesli. Ama bunun bizi etkilememesi lazım."

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #freiburg
        #uefa konferans ligi
        #trabzonspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor