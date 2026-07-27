Kaçkar by UTMB sporcuları Rize'de buluşturacak

Dünyanın dört bir yanındaki tutkulu koşuculardan oluşan uluslararası bir topluluk, bu yıl ikinci kez Kaçkar Dağları’nın bakir ve zorlu zirvelerinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, "Kaçkar by UTMB" işbirliğinde düzenlenen “ Kaçkar by UTMB”, 11–13 Eylül 2026 tarihleri arasında, doğanın en etkileyici rotalarından biri olan Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, yaklaşık 2.000 sporcuyu eşsiz parkurlarda buluşturarak Türkiye’nin doğa sporları alanındaki önemli etkinliklerinden biri olmaya devam edecek.

SPORCULAR KAÇKAR'DA ÇAY TOPLADI, HORONLA COŞTU

Kaçkar Dağları’nın büyüleyici yaylalarında antrenmanlarını sürdüren sporcular, güne Rize’nin simgesi haline gelen çay hasadıyla başladı. Mavi ile yeşilin eşsiz uyumunu yansıtan doğa manzarası eşliğinde çay toplayan sporcular, Karadeniz kültürünün vazgeçilmez ritmi horon eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Yerli ve yabancı sporcular, çay bahçelerinde horon teperken renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğin devamında sporcular, Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER)’i ziyaret etti. Burada topladıkları çayın işlenme süreçlerini yerinde gözlemleyen katılımcılar, uygulamalı deneyim yaşayarak çay üretiminin aşamalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında gerçekleştirilen çay tadım etkinliğinde ise sporcular, farklı çay çeşitlerini deneyimleyerek Rize çayının zengin aromalarını keşfetti.

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RİZE HALKI 5K KOŞUSUNDA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, "Kaçkar by UTMB" işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt, Metin Eyyüpkoca ve Mustafa Batuhan Alpboğa, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile sporcular ve sporseverler katıldı. Kaçkar By UTMB öncesinde düzenlenen 5K Halk Koşusu, Rize Çay Çarşısı’ndan start aldı. Rize ile patika koşusu arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren koşu horonun ritmiyle start aldı.

RİZE ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, yaptığı açıklamada kentin spor ve doğa turizmi alanındaki yükselişine dikkat çekerek, önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirtti. Kurt, spor ve doğa tutkunlarını Rize’de buluşturmaya hazırlandıklarını ifade ederek, 11–13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kaçkar BY UTMB organizasyonuna tüm sporseverleri davet etti. Kayıt ve hazırlık süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Kurt, organizasyonun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Bugün düzenlenen 5K halk koşusuna da değinen Abdullah Kurt, “Elit sporcularımızın yanı sıra yerel halkımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla çok güzel bir farkındalık oluşturduk. Bu tür etkinlikler, toplumsal bütünleşmeye ve spor bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlıyor” dedi.

Rize’nin son yıllarda birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirten Kurt, “Şehrimizin önemli markalarından Çaykur Rizespor’un yanı sıra bu yıl uluslararası bir ultra maraton düzenledik. Handüzü Yaylası’nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nı ve Avrupa Rafting Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Kurt, Rize’nin spor turizminde güçlü bir destinasyon haline geldiğini vurgulayarak, “Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

UTMB By Kaçkar, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, bölgenin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Zorlu parkurları ve büyüleyici doğasıyla Kaçkar Dağları, bu yıl da sporculara unutulmaz bir deneyim sunacak.