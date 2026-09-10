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        Haberler Spor Voleybol Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası HT Spor'da!

        Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası HT Spor'da!

        2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası heyecanı HT Spor'da yaşanacak... 8-14 Aralık tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek dev organizasyonda temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Peron da kupa için parkeye çıkacak. Tüm maçlar HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:05 Güncelleme:
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        Voleybolun kalbi HT Spor'da atacak!

        Kurulduğu günden bu yana sporun her branşını milyonlarla buluşturan HT Spor'dan sporseverlere bir müjde daha... Türk kadınının ambargo koyduğu kadın voleybolunda heyecan HT Spor'da yaşanacak...

        Temsilcilerimiz VakıfBank SK ve Eczacıbaşı Peron İstanbul'un da mücadele edeceği 2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, şifresiz yayınla HT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        Dev organizasyon 8-14 Aralık tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek.

        İşte maç programı:

        8 Aralık

        16.00 Nec Red Rockets Kawasaki-Eczacıbaşı Peron

        19.30 VakıfBank-Zhetysu VC

        23.00 Sesi Volei Bauru-Al Ahly

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        9 Aralık

        02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Club Alianza Lima

        16.00 VakıfBank- Al Ahly

        19.30 Nec Red Rockets Kawasaki-Club Alianza Lima

        23.00 Sesi Volei Bauru-Zhetysu VC

        10 Aralık

        02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Eczacıbaşı Peron

        16.00 Al Ahly-Zhetysu VC

        19.30 Eczacıbaşı Peron-Club Alianza Lima

        23.00 VakıfBank-Sesi Volei Bauru

        11 Aralık

        02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Nec Red Rockets Kawasaki

        12 Aralık

        22.00 Yarı Final 1. maç

        13 Aralık

        02.00 Yarı Final 2. maç

        22.00 Üçüncülük maçı

        14 Aralık

        02.00 Final maçı

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        #Voleybol
        #ht spor
        #Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası
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