Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası HT Spor'da!
2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası heyecanı HT Spor'da yaşanacak... 8-14 Aralık tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek dev organizasyonda temsilcilerimiz VakıfBank ve Eczacıbaşı Peron da kupa için parkeye çıkacak. Tüm maçlar HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Kurulduğu günden bu yana sporun her branşını milyonlarla buluşturan HT Spor'dan sporseverlere bir müjde daha... Türk kadınının ambargo koyduğu kadın voleybolunda heyecan HT Spor'da yaşanacak...
Temsilcilerimiz VakıfBank SK ve Eczacıbaşı Peron İstanbul'un da mücadele edeceği 2026 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, şifresiz yayınla HT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Dev organizasyon 8-14 Aralık tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek.
İşte maç programı:
8 Aralık
16.00 Nec Red Rockets Kawasaki-Eczacıbaşı Peron
19.30 VakıfBank-Zhetysu VC
23.00 Sesi Volei Bauru-Al Ahly
9 Aralık
02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Club Alianza Lima
16.00 VakıfBank- Al Ahly
19.30 Nec Red Rockets Kawasaki-Club Alianza Lima
23.00 Sesi Volei Bauru-Zhetysu VC
10 Aralık
02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Eczacıbaşı Peron
16.00 Al Ahly-Zhetysu VC
19.30 Eczacıbaşı Peron-Club Alianza Lima
23.00 VakıfBank-Sesi Volei Bauru
11 Aralık
02.30 Osasco Sao Cristovao Saude-Nec Red Rockets Kawasaki
12 Aralık
22.00 Yarı Final 1. maç
13 Aralık
02.00 Yarı Final 2. maç
22.00 Üçüncülük maçı
14 Aralık
02.00 Final maçı