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        Haberler Spor Basketbol STBL Karşıyaka Nenad Markovic'e emanet

        Karşıyaka Nenad Markovic'e emanet

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Nenad Markovic getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        Karşıyaka Markovic'e emanet

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Nenad Markovic ile yeniden anlaştı.

        Kulübün açıklamasında, koçluk kariyeri KK Bosna'da başlayan ardından Panionios'ta devam eden Markovic'in Trabzonspor ile 2015'te EuroChallenge finali oynadığı ve 2016-17 sezonunda Karşıyaka'nın başında yer aldığı bilgileri verildi.

        Nenad Markovic'in, Tenerife ile 2017 yılında FIBA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Kariyerinde ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'u çalıştıran, son olarak ise geçtiğimiz sezonu Panionios'ta tamamlayan Markovic, Karşıyaka'mızın yeni başantrenörü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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