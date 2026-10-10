Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. 38'de Benhur Keser, 52'de Daniel Moreno ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın kaydettiği gollerle ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti. 90. dakikada Cheikne Sylla'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise 9 puanda kaldı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:06 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Kayserispor oldu.
Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren 38'de Benhur Keser, 52'de Daniel Moreno ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar attı. Konuk ekibin gollerini ise 54'te Atakan Çankaya ile 87. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.
Ege temsilcisinin 2. golünü atan Cheikne Sylla, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Manisa FK 9 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Antalyaspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
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