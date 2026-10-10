Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kayserispor Manisa FK Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. 38'de Benhur Keser, 52'de Daniel Moreno ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar'ın kaydettiği gollerle ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kayserispor, puanını 22'ye yükseltti. 90. dakikada Cheikne Sylla'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Manisa FK ise 9 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 21:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 gollü maçta kazanan Kayserispor!

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 3-2'lik skorla Kayserispor oldu.

        Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren 38'de Benhur Keser, 52'de Daniel Moreno ve 90+3. dakikada Murat Cem Akpınar attı. Konuk ekibin gollerini ise 54'te Atakan Çankaya ile 87. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

        Ege temsilcisinin 2. golünü atan Cheikne Sylla, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Manisa FK 9 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor, Antalyaspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayserispor
        #Manisa FK
        #1. Lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe Rize'de 3 puanı 3 golle aldı!
        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü
        ABD'de silahlı saldırı: 9 kişi öldü
        Kartal'da hastane çatısında yangın
        Kartal'da hastane çatısında yangın
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        "Tekno oligarklar karşısında güvencemiz teknofest gençliği"
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Karadeniz derbisinde zafer Trabzonspor'un!
        Riyad'da havalimanında patlama
        Riyad'da havalimanında patlama
        Raporlu ilaçta reçete dönemi değişiyor
        Raporlu ilaçta reçete dönemi değişiyor
        Eyüpsultan Belediyesi CHP'de kaldı
        Eyüpsultan Belediyesi CHP'de kaldı
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Gözyaşları sel oldu... Yan yana gömüldüler
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        Otomotivde dünya sıralaması belli oldu
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        "Herkesi suçlamak yanlış"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu
        Daha 15 yaşındaydı... Çocuk işçinin trajik sonu