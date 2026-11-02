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        Kayserispor 6-0 Muğlaspor | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Muğlaspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 22:27 Güncelleme:
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        Kayserispor evinde gol oldu yağdı!

        Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 6-0 mağlup etti. 2 haftalık aranın ardından yeniden galibiyetle tanışan sarı-kırmızılılar puanını 30’a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.

        6. dakikada Kayserispor hızlı atağa çıktı. Savunma arkasına sarkan Seferi’nin ceza sahasına girer girmez sağ çaprazda Camara’nın bom boş olduğunu gördü. Topu kontrol eden Camara meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0.

        13. dakikada savunma arkasına sarkan Sissoko kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yerden plase vuruşunda kaleci Gökhan topu çeldi.

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        39. dakikada Kayserispor kontra atağa çıktı. Orta alanda topu kontrol eden Görkem’in savunma arkasına hareketlendirdiği Moreno ceza sahası içinde topu kontrol etti. Kolombiyalı golcünün vuruşunda kaleci Ekrem’in müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 2-0.

        40. dakikada Muğlaspor santra yaptı. Yeşil beyazlı oyuncuların geri pası kısa düştü. Araya giren Moreno stadyumda gol anonsu yapıldığı sırada kendisinin ikinci takımın ise üçüncü golünü kaydetti. 3-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kayserispor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

        64. dakikada Seferi sol kanatta topla buluştu. Ters kanatta Moreno’yu gören Seferi’nin pasında Kolombiyalı golcü şık bir çalımla ceza sahasına girdi. Sağ ayağı ile çaprazdan Moreno’nun şutunda Oğuzhan Matur’un ters vuruş ile topu kendi ağlarına gönderdi. 4-0

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        78. dakikada Seferi’nin ara pasında topa hareketlenen Oğulcan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğulcan’ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

        79. dakikada Kayserispor sol köşeden korner kullandı. Ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Seferi’nin sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı.

        88. dakikada bu kez savunma arkasına Hasani hareketlendi. Ceza sahası içine girer girmez Hasani’nin sol ayağı ile yere düşerken yaptığı vuruşta fark 6’ya yükseldi. 6-0

        Karşılaşma, Kayserispor'un 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Arif Dilmeç, Çağrı Yıldırım

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        METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Sinan Kurt, Radu (Dk. 76 Mert Göçkan), Görkem Sağlam (Dk. 58 Murat Cem Akpınar), Camara, Benhur Keser (Dk. 58 Hasani), Seferi, Moreno (Dk. 73 Oğulcan Çağlayan).

        MUĞLASPOR: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur, Orhan Nahırcı, Yiğit Fidan, Bilal Ceylan, Çelhaka, Ali Kaan Güneren, Ertuğrul İdris Fırat (Dk.14 David Osundina), Avramovski (Dk. Camaj), Diarra, Sissoko

        GOLLER: Dk. 6 Camara, Dk. 39 ve 40 Moreno, Dk. 64 Oğuzhan Matur (KK) Dk. 79 Seferi, Hasani (Metro Holding Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Bilal Ceylan (Muğlaspor)

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