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        Haberler Spor Futbol Kenan Karaman: Milli takım her zaman hedefim!

        Kenan Karaman: Milli takım her zaman hedefim!

        Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Alte Fösterei Stadı'nda oynanan Union Berlin-Schalke maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        "Milli takım her zaman hedefim"

        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, takımında iyi bir performans gösterip yeniden milli formayı giymek istediğini söyledi.

        Ligin 3. haftasında Alte Fösterei Stadı'nda oynanan Union Berlin-Schalke maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki milli futbolcu, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Deplasmanda kazanmanın kolay olmadığını belirten Kenan, "İlk galibiyetimizi aldık. Üç sene sonra yeniden Bundesliga'da ilk galibiyetimizi aldık. Takımı kutluyorum, çok iyi performans gösterdiler. Burada deplasman zor bir maç oluyor. Taraftar baskısı çok yüksek. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 3 gol attık, güzel bir galibiyet oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

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        Schalke'de kalmaya ve takım kaptanı olarak Bundesliga'da mücadele etmeye devam etmek istediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, geçen sezon takımının Bundesliga'ya yükselmesinde önemli katkı verdiğini aktardı.

        Milli futbolcu, "Şimdilik Schalke'deyim. Hedefim Schalke ile Bundesliga'da yer almaktı. Geçen sene iyi katkı verdim. Şimdi o hedefime ulaştım. Takımı Bundesliga'ya çıkardık. Takımın kaptanı olarak da şimdi Bundesliga'da devam etmek istiyorum." diye konuştu.

        "MİLLİ TAKIM HER ZAMAN HEDEFİM"

        A Milli Takım'a yeniden çağrılmayı hedeflediğini belirten Kenan Karaman, Bundesliga'da göstereceği performansın bu hedef doğrultusunda önemli olduğunu ifade ederek "Milli takım her zaman benim hedefim. Bundesliga'da iyi bir performans gösterip inşallah tekrar milli takıma çağrılırım." değerlendirmesinde bulundu.

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        A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansını da değerlendiren Kenan, turnuvanın Türkiye açısından istedikleri gibi geçmediğini söyledi.

        Kenan Karaman, "Biraz talihsiz geçti bizim adımıza maalesef. İnşallah oradan çıkaracağımız dersleri önümüzdeki turnuvalarda daha iyi değerlendiririz." şeklinde görüş belirtti.

        "BEŞİKTAŞ'I HER ZAMAN TAKİP EDİYORUM"

        Türkiye'deki futbol gündemini de takip ettiğini anlatan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın sezona iyi başladığını ve yeni teknik direktörün takıma olumlu bir hava kattığını söyledi.

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        Deneyimli futbolcu, "Süper Lig'i takip ediyorum. Beşiktaş bence iyi başladı. Yeni hoca güzel bir hava kattı takıma. Başarılar diliyorum. Beşiktaş her zaman takip ettiğim bir takım. İnşallah güzel bir sezon geçirirler." şeklinde konuştu.

        Türkiye'deki futbolseverlere de mesaj gönderen Kenan Karaman, yurt dışında forma giyen Türk futbolcuların desteklenmesini istedi.

        Milli futbolcu, "Bizi yurt dışında desteklesinler. Biz Türk futbolcular olarak Türkiye'yi burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Maçlarımızı izlesinler, bize destek versinler, bize yeter." diyerek sözlerini tamamladı.

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        #Kenan Karaman
        #beşiktaş
        #Milli Takım
        #schalke
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