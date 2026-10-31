Kocaelispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 31 Ekim 2026 - 17:53 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonunlandı.
Bu sonucun ardından Kocaelispor, 16 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan Ç. Rizespor ise 11 puana ulaştı.
Ligin 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
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