Konya kafilesinde yer almamıştı: Osimhen'in durumu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya ulaştı.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarlar tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı.

OSIMHEN YARIN TAKIMA KATILACAK

Açıklanan kamp kadrosunda bulunmasına rağmen kafilede yer almayan Victor Osimhen'in durumu da netlik kazandı.

HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, ailevi bir sebepten ötürü bugün kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcu 30 Ekim Cuma günü (Bugün) Konya'da olacak.

OSIMHEN İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.