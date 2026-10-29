Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Konya kafilesinde yer almamıştı: Osimhen'in durumu belli oldu!

        Konya kafilesinde yer almamıştı: Osimhen'in durumu belli oldu!

        Konyaspor maçı için Konya'ya ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen ikinci çocuğu dünyaya geldiği için kafilede yer almadı. Nijeryalı golcü, yarın takıma katılacak.

        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konya'ya gitmemişti: İşte Osimhen'in durumu!

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Konya'ya ulaştı.

        Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarlar tarafından pankart ve tezahüratlarla karşılandı.

        OSIMHEN YARIN TAKIMA KATILACAK

        Açıklanan kamp kadrosunda bulunmasına rağmen kafilede yer almayan Victor Osimhen'in durumu da netlik kazandı.

        HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, ailevi bir sebepten ötürü bugün kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcu 30 Ekim Cuma günü (Bugün) Konya'da olacak.

        OSIMHEN İKİNCİ KEZ BABA OLDU

        Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in bir kız çocuğu dünyaya geldi.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği belirtilerek, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Galatasaray karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şile'de dere taştı, yollar göle döndü

        ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Derelerin su seviyesi yükseldi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.(DHA)

        #galatasaray
        #Osimhen
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız