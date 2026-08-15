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        Konyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. 90+7. dakikada Qazim Laçi'nin penaltıdan attığı golle kazanmayı başaran Çaykur Rizespor, sezona üç puanla başladı. Konyaspor ise puansız kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        Çaykur Rizespor 90+7'de kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada penaltıdan Qazim Laçi kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor, sezona üç puanla giriş yaptı. Konyaspor ise haftayı 0 puanla tamamladı.

        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak.

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