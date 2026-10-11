Konyaspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı.
15. sıradaki Konyaspor bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alıp puanını 5'e yükseltti.
Son dört maçta üçüncü kez puan kaybeden 11. basamaktaki Başakşehir ise puanını 8 yaptı.
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, ligin 8. haftasında Amedspor'a konuk olacak. Nuri Şahin'in ekibi ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
38. dakikada Deniz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
45. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çarprazdan kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan top kornere çıktı.
90+3. dakikada Karbownik'in ortasında ceza sahası içinde yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, top direk dibinde dışarı gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 23 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Toth (Dk. 74 Bardhi), Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dk. 82 Colley), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram (Dk. 56 Hamza Güreler), Ba, Kharebashvili (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Umut Güneş, Olsen (Dk. 63 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 80 Kaluzinski), Bertuğ Yıldırım (Dk. 80 Fayzullayev)