Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Rams Başakşehir Konyaspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Konyaspor: 0 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konya'da kazanan yok!

        Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        15. sıradaki Konyaspor bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alıp puanını 5'e yükseltti.

        Son dört maçta üçüncü kez puan kaybeden 11. basamaktaki Başakşehir ise puanını 8 yaptı.

        İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, ligin 8. haftasında Amedspor'a konuk olacak. Nuri Şahin'in ekibi ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

        38. dakikada Deniz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

        REKLAM

        43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

        45. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çarprazdan kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan top kornere çıktı.

        90+3. dakikada Karbownik'in ortasında ceza sahası içinde yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, top direk dibinde dışarı gitti.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 23 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Toth (Dk. 74 Bardhi), Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dk. 82 Colley), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)

        REKLAM

        İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram (Dk. 56 Hamza Güreler), Ba, Kharebashvili (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Umut Güneş, Olsen (Dk. 63 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 80 Kaluzinski), Bertuğ Yıldırım (Dk. 80 Fayzullayev)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #konyaspor
        #Başakşehir
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Korkunç şüphe! 8 yaşındaki Oğuzhan'ı dayısı 6.kattan attı iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Park etme sırasında facia! Çarptığı kocası hayatını kaybetti!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Mourinho'dan olay protesto!
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        "Bana 'Yıldız olamazsın' dediler"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        İkinci çocuğunu dünyaya getirdi
        Eski eşinden açıklama
        Eski eşinden açıklama
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!