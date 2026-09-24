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        Kuanitra Holingsvorth Fenerbahçe'de

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, milli pivot Kuanitra Holingsvorth'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Holingsvorth Fenerbahçe'de

        Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.

        Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.

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        #fenerbahçe
        #fenerbahçe tarfin
        #Kuanitra Holingvorth
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