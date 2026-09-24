Kuanitra Holingsvorth Fenerbahçe'de
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, milli pivot Kuanitra Holingsvorth'u renklerine bağladı.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:43 Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.
Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ